Kenyas president: Angrepet er over

utenriks

Minst 14 sivile vart drepne i angrepet og den nesten 20 timar lange kringsetjinga av hotellkomplekset.

Ei ukjend mengde væpna menn gjekk til angrep mot DusitD2-hotellet i den kenyanske hovudstaden tysdag ettermiddag.

Styresmaktene har fleire gonger tidlegare erklært at angrepet var over, men det vart meldt om fleire eksplosjonar og skyting gjennom natta og i morgontimane.

– Eg kan no bekrefte at tryggingsoperasjonen ved Dusit er over, og alle terroristane er eliminerte, sa president Kenyatta i ein tale til nasjonen onsdag morgon.

Rett før opplyste politikjelder at to angriparar var drepne i ei skotutveksling med politiet ved hotellkomplekset. I talen sa Kenyatta at 14 menneske er drepne og 700 sivile er redda. Han oppgir ikkje nokre tal på eventuelle sakna hotellgjester eller drepne gjerningspersonar.

Hotellkomplekset omfattar eit hotell med 101 rom, spa, restaurant og kontorbygningen.

Den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab erklærte tysdag at dei står bak angrepet.

(©NPK)