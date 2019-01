Löfven klar til å fortsetje som statsminister

utenriks

Socialdemokraternas leiar Löfven møtte Riksdagens talsmann onsdag og gav då beskjed om at han er klar til på ny å bli nominert til statsminister og bli godkjent i ei avstemming fredag.

Vänsterpartiet, som har vore skeptisk fordi Löfvens nye regjeringsprosjekt inkluderer dei borgarlege partia Liberalerna og Centerpartiet, bekreftar onsdag formiddag at dei ikkje vil stemme imot Löfven.

Vänsterns leiar Jonas Sjöstedt seier han har fått forsikringar frå Löfven om at partiet kjem til å få politisk innverknad. Det trass i at dei ikkje er ein del av regjeringa, og dessutan at dei borgarlege regjeringspartnarane har kravd at Vänstern ikkje får innverknad.

– Klausulen om at V ikkje skal få innverknad, er no i praksis irrelevant. Vi kjem til å ha innverknad i valperioden, sa Sjöstedt på ein pressekonferanse etter at han onsdag morgon møtte talsmannen Andreas Norlén.

Ifølgje Sjöstedt har Löfven lova å forsvare likestillingsreforma som Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet gjennomførte.

Mistillit bak spegelen

Men han gjer det klart at han ikkje vil nøle med å felle den nye regjeringa om Löfven godtek meir deregulering av bustadmarknaden eller bryt avtala mellom Socialdemokraterna og Vänsterpartiet frå førre mandatperiode om ikkje å svekkje tilsetjingsvernet.

– Eg har snakka med Löfven. Vi har blitt samde om ei mengd punkt, om andre ikkje, seier han.

Han sa at det ville ha sete langt inne ikkje å støtte Löfvens regjeringsprosjekt.

– Med stort sannsyn ville det berre ha ført til at vi ville fått ein blåbrun regjering, seier han, med tilvising til at Moderaterna og Sverigedemokraterna til slutt truleg ville funne saman.

Han meiner at trusselen hans om mistillit er eit reelt ris bak spegelen fordi Moderaterna og Kristdemokraterna i tilfelle ville stemme mot Löfvens regjering uansett.

Borgarleg raseri

Med Sjöstedts klargjering er Moderaterna og Kristdemokraterna marginalisert. Både høgreleiaren Ulf Kristersson og KDs leiar Ebba Busch Thor meiner at Centerpartiet og Liberalerna er lurt.

– Anten har C og L vorte rundlurt, eller så har dei lurt sine eigne medlemmer. Dei sa at Vänsterpartiet ikkje skulle få innverknad, men no er det presis der vi er, seier Busch Thor.

Kristersson seier det ser ut til at Sverige no får ei venstreregjering.

– Centern og Liberalerna ser ut til å bli støtteparti. Klausulen om at Vänsterpartiet ikkje skulle få innverknad, er broten, seier han.

Liberalernas leiar Jan Björklund avviser at dei er lurt, og seier at avtalen med Löfven er klar. Han gjer det òg klart at den nye regjeringa skal gjennomføre deregulering av bustadmarknaden og svekte tilsetjingsvern, nettopp dei punkta Sjöstedt truar med mistillit om.

Dermed vil den nye regjeringa truleg leve farleg sjølv om den første hindringa er overvunnen.

Kaos i fem månadar

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centern vart i helga einige om ei blokkoverskridande politisk avtale som kan danne grunnlaget for ein Löfven-leidd regjering. Dei fire partia har ikkje fleirtal i Riksdagen, og er dermed avhengige av Vänsterpartiets støtte.

Löfven blir godkjent som ny statsminister i ei ny regjering saman med Miljöpartiet og ved at Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet stemmer blankt og dermed sikrar at det ikkje blir fleirtal mot han.

Den politiske situasjonen i Sverige har vore fastlåst sidan valet 9. september i fjor. Ingen av blokkene fekk fleirtal, og ingen av dei vil samarbeide med høgrepopulistiske Sverigedemokraterna, som vart tredje største parti.

Både Löfven og Moderaternas leiar Ulf Kristersson har tidlegare vorte nedstemte som statsministerkandidatar.

Om det ikkje hadde vorte einigheit om ei ny regjering no, ville vegen ha vore kort til eit nyval som ingen bortsett frå Sverigedemokraterna er interesserte i.

(©NPK)