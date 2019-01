Mange hundre menneske drepne i etniske samanstøytar i Kongo

utenriks

– Det er avgjerande at denne sjokkerande valden blir raskt og grundig etterforska og at gjerningsmennene blir stilte til ansvar for handlingane sine, sa FNs høgkommissær for menneskerettar Michelle Bachelet onsdag.

Samanstøytane fann stad i fire landsbyar i Yumbi-området i provinsen Mai-Ndombe mellom 16. og 18. desember. Opplysningane om talet på drepne stammar frå truverdige kjelder, ifølgje kontoret til høgkommissæren OHCHR.

Minst 82 menneske vart såra, men det reelle talet er truleg høgare. 465 bygningar skal ha vorte plyndra eller brende, og rundt 16.000 menneske har flykta til nabolandet Kongo-Brazzaville.

Valden hadde visstnok ikkje samanheng med valet i Kongo, som etter fleire utsettingar vart gjennomført 30. desember. I staden dreidde det seg om ein konflikt mellom folkegruppene banunu og batende.

Ein gammal konflikt skal ha blussa opp då medlemmer av folkegruppa banunu prøvde å gravleggje ein av høvdingane sine i eit batende-område.

Rett etter at samanstøytane fann stad, opplyste styresmaktene i Mai-Ndombe at minst 45 menneske var drepne. Dette vart likevel sagt å vere eit førebels anslag.

