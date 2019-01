Frankrike set i verk brexit-nødplan

utenriks

Det opplyser statsministeren i landet Édouard Philippe torsdag. Franske styresmakter har sett av 50 millionar euro til formålet, summen svarar til rundt 490 millionar kroner.

Franske styresmakter tilset 600 personar, blant dei mange tollarar, for å handtere handel og grensesikkerheit.

Philippe opplyser at planen òg omfattar pengar som skal gå til flyplassar og hamner, verksemder som vil få store utfordringar viss Storbritannia forlèt EU utan nokon skilsmisseavtale. Statsministeren seier det er ein stor sjanse for at det kan skje, særleg etter at Parlamentet tysdag avviste avtalen som statsminister Theresa May hadde forhandla fram med EUs attverande 27 medlemsland.

Tidlegare denne månaden vedtok den franske nasjonalforsamlinga ei eiga lov som gir regjeringa moglegheit til å setje i verk krisetiltak for å handtere ein brexit utan avtale.

(©NPK)