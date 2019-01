May: Umogleg å sjå bort frå ein brexit utan avtale

utenriks

Mays utsegn torsdag kveld er eit svar på eit brev frå Labour-leiar Jeremy Corbyn. Som vilkår for forhandlingar om eit mogleg brexit-kompromiss, har Corbyn kravd ein garanti for at det ikkje er noko alternativ å forlate EU utan ein avtale.

– Det er eit umogleg vilkår, skriv May i svaret sitt.

Det grunngir ho mellom anna med at artikkel 50 i EU-traktaten inneber at Storbritannia kjem til å forlate EU utan ein avtale 29. mars i år viss ikkje Parlamentet godtek Mays brexit-avtale eller Storbritannia trekkjer tilbake utmeldinga og blir verande i EU.

Sistnemnde alternativ vil innebere at resultatet av den britiske folkerøystinga om EU ikkje blir respektert, påpeikar May.

(©NPK)