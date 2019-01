WSJ: Cohen fekk rigga meiningsmålingar i Trumps favør

utenriks

Wall Street Journal publiserte torsdag ein artikkel om at Cohen i 2015 skal ha betalt det vesle teknologiselskapet RedFinch Solutions for å prøve å rigge meiningsmålingar på nett til fordel for Donald Trump under presidentvalkampen. Cohen fekk ifølgje WSJ refundert pengane frå Trump Organization som ikkje vil kommentere saka.

I ei Twitter-melding seier CNN-journalisten Jim Sciutto at Cohen bekreftar opplysningane i Wall Street Journal. Cohen hevdar sjølv at han gjorde det på ordre frå Trump.

– Eg angrar verkeleg på den blinde lojaliteten min til ein mann som ikkje fortener det, tvitrar Cohen.

Den tidlegare advokaten til presidenten skal etter planen vitne under eid i ei høyring i Kongressen i februar. Han har lovd å gi ei «fullstendig og truverdig» framstilling av sitt tidlegare arbeid som Donald Trumps advokat.

