AU ber Kongo suspendere valresultat

utenriks

AU seier at medlemslanda deira er einige om å sende ut ein høgtståande delegasjon til Kongo for å «finne ei løysing på valkrisen». Frykta for at kaoset i det mineralriket landet skal eskalere til vald, er aukande.

– Dette er ekstraordinært. Vanlegvis overlèt AU slike oppgåver til underavdelingane deira. Avgjerda deira no avvik kraftig frå det, tvitra direktør Jason Stearns i Congo Research Group ved New York University.

Delegasjonen blir lidt av Moussa Faki Mahamat, som vil ta med seg fleire afrikanske statsleiarar til Kongo.

Presidentkandidat Martin Fayulu har skylda avtroppande president Joseph Kibala for å forfalske valresultat i favør opposisjonsleiar Felix Tshisekedi. Han har fått støtte av den katolske kyrkja i landet, som hadde 40.000 valobservatørar over heile landet, og som meiner Fayulu fekk 61 prosent av stemmene.

Samtidig har to valdokument som er lekne frå Kongos valkommisjon, avslørt at Fayutu vann med klar margin, ifølgje Radio France International og andre medium som har samarbeidd med Congo Research Group.

Førebelse resultat viser likevel at Tshisekedi fekk 38 prosent av stemmene, føre Fayulu, som fekk 34 prosent.

(©NPK)