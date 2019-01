Zimbabwe stenger nettilgangen etter valdelege samanstøyt

utenriks

Econet, den største teleoperatøren i landet, omtaler grepet til regjeringa som «langt utanfor kontrollen vår».

Dei siste dagane har det vore omfattande protestar mot styresmaktene, etter at president Emmerson Mnangagwa kunngjorde at bensinprisane blir meir enn fordobla.

Fleire menneske har vorte drepne og over 200 er arrestere i protestane som blussa opp i hovudstaden Harare og landets nest største by Bulawayo tidlegare denne veka. Protestane har auka i omfang, og presidenten har sett inn militæret og tryggingstenesta for å slå til mot demonstrantane og stanse protestane.

Blant dei mange som er arrestere, er ein av Zimbabwes leiande aktivistar, Evan Mawarire. Han var ein av dei meste kjende motstandarane av den tidlegare presidenten i landet Robert Mugabe, og har skylda den noverande presidenten for å opptre på same måten som Mugabe.

– Landet vårt går no gjennom ein av dei meste krevjande periodane i historia vår, seier den katolske kyrkja i landet i ei fråsegn, der dei òg uttrykkjer skuffelsen sin over «regjeringas intolerante handtering av ueinigheitene».

EU uttalte seint torsdag at dei følgjer med på «den urimelege bruken av makt frå tryggingspersonell» og oppfordra samtidig styresmaktene til å opne internettilgangen igjen.

