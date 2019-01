ELN seier dei står bak bilbombeangrep i Colombia

utenriks

Den nasjonale frigjeringshæren (ELN) hevdar i ei fråsegn at angrepet mot politiskulen var eit svar på eit påstått bombeangrep utført av colombianske styrkar 25. desember.

Dei meiner politiskulen er ein militærinstitusjon som trenar studentane opp i etterretning og til å utføre militæraksjonar.

– Angrepet mot desse institusjonane og soldatane er innanfor lovene for krigføring. Det var ingen ikkje-stridande offer, står det i fråsegna.

Bilbomba ramma General Santander nasjonale politihøgskule sør i hovudstaden i morgontimane torsdag. Bilde frå den kaotiske åstaden viste politifolk som bar såra kollegaer på bårer. Den antekne gjerningsmannen døydde då bilbomba vart utløyste, ifølgje påtalemakta.

Angrepet mot politiskulen var eit stort tilbakeslag etter to år med fredssamtalar med ELN. Noreg og Cuba, som bidrog som tilretteleggjarar for fredsforhandlingane med den mykje større FARC-geriljaen, har sidan 2017 prøvd det same med ELN, men samtalane braut saman i fjor.

Den nye, konservative presidenten Ivan Duque har fronta ei hard linje mot geriljagruppa.

(©NPK)