EU-sanksjonar mot russisk etterretning

Dei fire personane er GRUs leiar, nestleiar og to andre tenestemenn. EU meiner dei fire var innblanda i attentatet i byen Salisbury i Storbritannia i mars i fjor, der den russiske agenten Sergej Skripal og dottera hans Julia vart forgifta med nervegifta novitsjok.

I tillegg har EU vedteke sanksjonar mot fem syriske tenestemenn for innblanding i bruk av kjemiske våpen i krigen i Syria. Eit syrisk produksjonsanlegg for kjemiske våpen er også oppført på lista.

For personane på lista inneber sanksjonane frysing av bankkontoar og reiseforbod. Det er òg forbode for personar og selskap i EU å gjere økonomiske midlar tilgjengelege for personar på lista.

Det er første gong EU vedtek sanksjonar på grunn av bruk av kjemiske våpen.

