Fagforeiningsleiar arrestert i Zimbabwe

Moyo er generalsekretær i ZCTU, som er Zimbabwes svar på LO, og bakgrunnen for arrestasjonen er storstreiken han var med på å organisere i førre veke.

Zimbabwe har den siste veka vore prega av omfattande uro og demonstrasjonar, etter at president Emmerson Mnangagwa kunngjorde ei dobling av bensinprisane.

Minst tolv menneske er ifølgje menneskerettsaktivistar sidan drepne i samanstøytar mellom demonstrantar og politi, og mange er behandla for skotskadar etter at tryggingsstyrkar har opna eld mot menneskemengder.

Tryggingsstyrkane i landet har òg arrestert over 600 menneske, og det blir meldt om mishandling og tortur.

Blant dei som er arresterte, er den regimekritiske pastoren Evan Mawarire, som òg er sikta for undergravande verksemd. Dersom han blir funnen skyldig, risikerer han opptil 20 års fengsel.

Blokkerte internett

Før helga blokkerte Zimbabwes tryggingsminister Owen Ncube tilgangen til internett for folk, men høgsterett i landet slo måndag fast at han ikkje har heimel for dette.

– Det er openbert at ministeren ikkje har autoritet til å utskrive eit slikt direktiv, heiter det i rettsavgjerd, som pålegg styresmaktene å gjenopne internett.

Ifølgje høgsterett er det berre presidenten som kan påleggje teleoperatørane å stengje internett.

Avlyser Davos-besøk

President Mnangagwa var i helga på statsbesøk i Kasakhstan og skulle etter planen reise til Davos for å delta på Verdsforumet for økonomi. Dette har han avlyst som følgje av uroa i heimlandet, og presidenten var venta tilbake i Harare måndag kveld.

Mnangagwa var i alle år ein trufast våpendragar for Robert Mugabe, som etter 37 år ved makta vart avsett av generalane i landet og sett i husarrest i midten av november i fjor. I juli vann Mnangagwa valet, og i august vart han teken i eid som ny president til protestar frå opposisjonen.

Zimbabwe slit med store økonomiske problem, og Mnangagwa fekk nyleg ei kald skulder då han bad nabolandet Sør-Afrika om eit lån på drygt 10 milliardar kroner.

