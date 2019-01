Filippinarar stemmer over auka sjølvstyre i muslimske Mindanao

utenriks

Over 20.000 politifolk var til stades for å sikre at røystinga måndag gjekk fredeleg for seg, sa politisjefen i landet, Oscar Albayalde.

Den regionale folkerøystinga over lovforslaget blir halden i fem provinsar og to byar i Mindanao-regionen. Ein ny avstemmingsrunde blir halden 6. februar i to andre provinsar. 2,83 millionar menneske har røysterett.

To granatar gjekk av i byen Cotabato måndag, men det er ikkje klart om dette hadde samanheng med avstemminga. Ingen vart skadde i hendinga.

Dersom forslaget om eit utvida sjølvstyre får fleirtal, vil dette erstatte den gamle sjølvstyrte muslimske regionen Mindanao (ARMM). Denne regionen dekker fem hovudsakleg muslimske provinsar, men har vist seg å vere svært avhengig av den filippinske regjeringa.

Den nye sjølvstyrte regionen vil få større sjølvstende i forhold til budsjett, inntekter og rettsvesen.

