Nashorn-lykke i Danmark

utenriks

Den 52 kilo tunge kalven vart fødd i dyreparken Ree Park Safari i Ebeltoft søndag.

Spissnashorn, òg kalla svart nashorn, står på Verdsnaturunionens (IUCNs) raudliste over kritisk utryddingstrua artar. No håpar den danske dyreparken at kalven veks opp, for om lag 10 prosent av alle spissnashornkalvar døyr i første leveåret.

Det er tredje gong at nashorn-mamma Bashira får ein kalv. Den første ungen, Mandela, vart i november sendt til Rwanda der han skal vere med på å sikre bestanden i Afrika.

Den andre kalven, som vart fødd i 2017, døydde berre to månader gammal. Derfor er dyrepassarane i Ree Park litt nervøse no.

– Det er klart vi er superglade, men òg spente for å sjå korleis det heile kjem til å gå, seier den administrerande direktøren til parken Jesper Stagegaard.

(©NPK)