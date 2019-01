Indisk fiskebåt med migrantar forsvunnen

utenriks

Båten drog frå Munambam i Kerala 12. januar. Ifølgje ein person arrestert i saka skulle båten til New Zealand. Politiet har funne identifikasjonspapir og meir enn 70 vesker og bagar som dei reisande har etterlate.

–Bagasjen er full av tørrvarer og klede, noko som tyder på at dei var førebudde på ei lang reise, seier MJ Sojan i politiet.

Både indisk kystvakt og andre styresmakter har leita etter båten utan å ha funne teikn til han.

For å komme seg heilt til New Zealand, må båten ta seg over 1.100 mil gjennom nokre av det tøffaste farvatna i verda, ofte utsette for syklonar og stormar. Stephen Vaughan i New Zealands tollstyresmakter opplyser at det inneber stor fare for liv og helse å legge ut på ei slik ferd. Om ein klarer å komme fram, blir ein sett i forvaring i opptil seks månader, med moglegheit for 28 dagars forlenging om gongen.

Trass i at New Zealand ligg vanskeleg til, er det eit mål for menneskesmuglarar, meiner Vaughan.

