Julia Timosjenko stiller som presidentkandidat i Ukraina

utenriks

Timosjenko, som på grunn av frisyren sin i si tid vart kalla prinsessa Leila, har bakgrunn som statsminister og opposisjonsleiar. Ho har sete i fengsel i to og eit halvt år, dømt for maktmisbruk i samband med ein gassavtale med Russland. No entrar ho arenaen igjen.

– I dag går vi inn i ein ny epoke – ein opplyst epoke med suksess og lykke. I dag startar vi på Ukrainas veg mot ekte og mektig stordom, sa ho i ein tale til nasjonalistpartiet sitt Fedrelandet tysdag.

Timosjenko er ifølgje dei siste meiningsmålingane favoritt til å vinne valet. 58-åringen får støtte frå 16 prosent. Sitjande president Petro Porosjenko får 13,8 prosent.

På tredjeplass kjem komikaren Volodymyr Zelenskij, som måndag kunngjorde at han stiller som presidentkandidat. Den politiske bakgrunnen hans er avgrensa til å ha spelt rollefigur som president på eit Tv-program.

Timosjenko merka seg ut internasjonalt under oransjerevolusjonen i 2004. Ho var statsminister to gonger under den provestlige presidenten Viktor Jusjtsjenko.

Timosjenko stilte som presidentkandidat til 2010-valet, men tapte mot prorussiske Viktor Janukovitsj. Året etter vart ho dømt til sju års fengsel for maktmisbruk, og vart lauslaten i 2014 då Janukovitsj vart avsett. Ho stilte på nytt til presidentval, men tapte mot Petro Porosjenko. Kort tid etter annekterte Russland Krimhalvøya.

Tysdag sa ho at ho som president lovar å ta tilbake kontrollen over Krimhalvøya og separatistkontrollerte delar av Aust-Ukraina.

(©NPK)