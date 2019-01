Stadig fleire amerikanarar meiner klimaet endrar seg

utenriks

73 prosent av dei spurde er einige i at det går føre seg global oppvarming, mot 63 prosent for tre år sidan, viser målinga som er omtalt i The New York Times.

Berre sidan mars i fjor har delen amerikanarar som trur at klimaet endrar seg, auka med 3 prosentpoeng, viser målinga.

72 prosent av dei spurde seier at den globale oppvarminga er viktig for dei, mot 63 prosent i mars i fjor.

62 prosent er òg overtydd om at den globale oppvarminga i hovudsak er forårsaka av menneskeleg aktivitet, mot 52 prosent for tre år sidan.

Annankvar amerikanar, 48 prosent, meiner USAs innbyggjarar alt blir negativt ramma av den globale oppvarminga, og 49 prosent meiner at dei personleg vil bli ramma.

Målinga viser at amerikanarane aldri har vore meir bekymra for den globale oppvarminga, konstaterer Yale Program on Climate Change Communication og George Mason University Center for Climate Change Communication, som har utført målinga.

(©NPK)