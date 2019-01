Abe: Japan, EU og USA må samarbeide om WTO-reform

utenriks

I den første talen sin i Verdas økonomiske forum i Davos på fem år drog han fram fordelar ved to ferske «mega-avtaler» – handelsavtalen for Stillehavsregionen (CPTTP) som tredde i kraft ved nyttår utan USAs deltaking, og frihandelsavtalen som EU og Japan set i verk 1. februar.

– Tilliten til det internasjonale handelssystemet må rettast opp igjen, sa Abe i Davos i Sveits onsdag.

Spesielt er det regelverket som omfattar statlege subsidiar han meiner må sjåast nærare på. Abe viste òg til behov for eit handelssystem som varetar såkalla immaterialrett. Det er ei tilvising til Kina som har vorte straffa av USA for Beijings bruk av subsidiar og for manglande vern om patent, opphavsrett, åndsverk og varemerke.

