Filippinane vil fengsle tolvåringar

utenriks

President Rodrigo Duterte ønskte opphavleg å senke den kriminelle lågalderen til ni år, men fleirtalet i underhuset i den filippinske nasjonalforsamlinga meinte tolv år fekk halde. Den kriminelle lågalderen er i dag 15 år.

Senkinga av den kriminelle lågalderen har møtt sterkare motstand i senatet, som òg må vedtake lovendringa før ho kan tre i kraft.

– Vi meiner tolv år er ein svært ung alder for å halde barn ansvarleg for kriminelle handlingar, seier Carlos Conde i Human Rights Watch.

– FN-komiteen for barnerettar har slått fast at den kriminelle lågalderen minst bør vere 14 år og at han ikkje under noko omstende bør vere lågare enn dette, seier han.

Duterte fører ein brutal kamp mot narkotika, som har kosta tusenvis av menneske livet. Han hevdar at bandar ofte brukar barn til å levere narkotika.

– Det er dei som leverer narkotika til kundar, og det er dei som krev inn pengar. Det er slik barn blir fanga, barn heilt ned i seksårsalderen, seier han.

(©NPK)