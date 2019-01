Fire personar arresterte for å ha planlagt angrep mot muslimsk samfunn i USA

utenriks

Dei fire, alle frå byen Rochester, planla eit angrep mot eit muslimsk samfunn kalla Islamberg, ifølgje politiet. Det er uklart når angrepet skulle ha funne stad.

Då dei vart arresterte hadde dei tilgang til 23 rifler og hagler, og tre heimelaga eksplosiv, sa politisjef Patrick Phelan i det lokale politiet på ein pressekonferanse.

Han ser bort frå ikkje at det kan komme fleire arrestasjonar.

Dei fire vart arresterte i helga og er mellom 20 og 16 år gamle. Den yngste blir tiltalt som mindreårig. Han er elev ved ein vidaregåande skule i området, og ein kommentar frå han i ein lunsjpause på skulen førte til arrestasjonane.

Han skal ha vist ein annan elev bilde av ein gut på telefonen sin og sagt at denne guten såg ut som «den neste til å gjennomføre ei skuleskyting». Ein elev overhøyrde samtalen og varsla om hendinga, noko som førte til at politiet gjennomførte intervju ved skulen og avdekte planane.

Islamberg ligg vest for Catskills-fjella i delstaten New York, og blir styrt av organisasjonen Muslims of America som òg leier 21 andre fellesskap i Nord-Amerika.

Trass i at både politi og analytikarar har avvist rykta, har samfunnet i fleire tiår vorte skulda for å vere ein treningsleir for terroristar.

