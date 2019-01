Regjeringa gjer førebuingar for «hard brexit»

utenriks

– Viss vi skal kunne ta vare på næringslivet og interessene til borgarane, må vi vere førebudde på alle moglege utfall og ha planane klare uansett kva som skjer. Det er jobben vår, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Ho og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var onsdag vertskap for eit møte om brexit der norske bedrifter vart informerte om situasjonen.

Bakteppet er at Storbritannia etter planen forlèt EU 29. mars. Men etter at Parlamentet stemde nei til brexit-avtalen til den britiske regjeringa, er det usikkert kva som eigentleg vil skje.

– Gjer alt vi kan

Eitt mogleg scenario er at Storbritannia forlèt unionen, og dermed òg EØS, utan nokon avtale – ein såkalla «hard brexit». Då kan nye tollbarrierar bli innførte og ein svært uoversiktleg situasjon oppstå.

– Alle departementa gjer alt vi kan for å førebu oss på alle scenario, forsikra Isaksen på møtet i Oslo.

Han og utanriksministeren oppfordra norske selskap til å gjere eigne førebuingar og hente informasjon om korleis brexit kan påverke bransjane deira.

I 2018 eksporterte Noreg varer til Storbritannia for 212 milliardar kroner, medan importen utgjorde 38 milliardar kroner. Gass og olje utgjer ein svært stor del av eksporten.

Arbeid går føre seg

Regjeringa opplyste før jul at Noreg og Storbritannia hadde vorte einige om ein eigen avtale om forholdet mellom landa etter brexit. Den handlar mellom anna om rettane til nordmenn busett i Storbritannia og britar som bur i Noreg.

Men denne avtalen vil berre tre i kraft viss Storbritannia går ut av EU på ordna vis i tråd med ein avtale. Då blir det òg det ein overgangsperiode der Noreg får moglegheit til å gjere ytterlegare førebuingar.

No har risikoen for «hard brexit» tilsynelatande auka, og regjeringa jobbar òg med avtalar som kan tre i kraft i ein slik situasjon. Nokre av desse er i praksis ferdige, medan andre er under arbeid, opplyser Eriksen Søreide.

Mange av dei kan likevel ikkje formelt signerast før Storbritannia offisielt er ute av EU.

Ein avtale om rettane til norske og britiske borgarar ved ein «hard brexit» er blant dei som er nesten ferdigstilte. I tillegg til avtalane jobbar Justisdepartementet med eit forslag som vil gjere det mogleg å raskt setje i verk lovar og forskrifter dersom det blir nødvendig.

