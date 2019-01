SOHR: Den siste IS-kontrollerte landsbyen i Syria er erobra

utenriks

Dette skjer som følgje av ein brei offensiv som den USA-støtta opprørsalliansen SDF sette i gang i september.

Erobringa av landsbyen Baghouz betyr at dei attverande IS-krigarane no må søkje tilflukt på landsbygda i den nordlege delen av Eufratdalen i Syria.

– Leiteaksjonar går føre seg i Baghouz for å finne eventuelle IS-krigarar som framleis gøymer seg, seier leiar Rami Abdelrahman i den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Han seier vidare at SDF no vil rette merksemda mot landsbygda rundt byen.

Om lag 4.900 personar, dei fleste av dei kvinner og barn, har flykta frå området den siste tida. Blant dei var 470 IS-medlemmer, ifølgje SOHR.

Dei siste vekene har SDF erobra byen Hajin og landsbyane Sousa og Al-Shaafa.

Om lag 27.000 personar har forlate tidlegare IS-kontrollerte område sidan desember, blant dei 1.800 IS-medlemmer, ifølgje eksilgruppa.

(©NPK)