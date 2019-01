13 drepne i opptøyane i Venezuela

utenriks

Titusenvis av menneske demonstrerte onsdag i Caracas og andre venezuelanske byar, der situasjonen er svært spent mellom tilhengarar og motstandarar av president Nicolás Maduro.

Ifølgje styresmaktene er sju av demonstrantane mot Maduros regime omkomme ulike stader i landet. Det er rapportert dødsfall i delstatane Tachira, Barinas, Portuguesa, Amazonas og Bolivar.

Venezuelan Observatory of Social Conflict opplyser derimot til AFP at dødstalet er komme opp i 13 personar på to dagar, dei fleste er døde etter å ha vorte skotne.

Dei siste tala er frå sørvestlege Barinas, der talsperson for opposisjonen Freddy Superlano seier at fire personar vart skotne og drepne, mens ytterlegare tre er såra. Ein talsperson for ei menneskerettsgruppe i Tachira melder om tre drap i byen San Cristóbal onsdag.

Uroa aukar

Uroa byrja for alvor måndag då 27 soldatar i hæren gjorde opprør mot Maduro og oppfordra folk til «å ta til gatene» i ein video som spreidde seg viralt. Dei hardaste samanstøytane byrja tysdag i Caracas og Bolivar og spreidde seg onsdag til fleire byar i heile landet.

I San Felix i Bolivar sette demonstrantane tysdag kveld fyr på ein statue av tidlegare president Hugo Chávez.

Onsdag kom det til harde samanstøytar mellom politi og demonstrantar aust i Caracas etter protestar der folket kravde at opposisjonsleiar Juan Guaidó blir presidenten i landet. Guaidó hadde same dag utropt seg sjølv til fungerande president i ein overgangsperiode inntil det kan haldast demokratiske, frie val i Venezuela. Han blir støtta av EU, USA og fleire høgreorienterte leiarar i regionen, men ikkje hæren.

Det braut ut kaos då grupper av unge, fleire av dei med hetter over hovudet, blokkerte ei hovudfartsåre gjennom det velståande nabolaget Altamira i Caracas. Militæret fyrte av tåregass og gummikuler og vart møtt med steinkasting.

Ber om vern

Tre venezuelanske advokatar bad seint onsdag Den interamerikanske menneskerettskommisjonen (IACHR) ta dei nødvendige forholdsreglane for å sørgje for sikkerheita til Guaidó, kona og dottera hans.

Advokat Ignacio Alvarez understrekar at førespurnaden på ingen måte betyr at Guaidó anerkjenner Maduro eller styret hans, det blir berre gjort for å sikre opposisjonsleiaren og hans næraste.

IACHR har makt til å innvilge slike førespurnader og be om vern for personar frå andre statar når det finst umiddelbar fare for liv og helse.

Opptøyane på onsdag er dei første store samanstøytane mellom regjering og opposisjon i gatene sidan protestane frå april til juli i 2017 då minst 125 personar mista livet.

(©NPK)