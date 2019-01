EU-parlamentet stiller ultimatum om irsk «backstop»

utenriks

– Utmeldingsavtalen er rimeleg og kan ikkje reforhandlast, skriv brexitutvalet til EU-parlamentet i ei fråsegn.

Det gjeld spesielt den kontroversielle reserveløysinga til avtalen for irskegrensa, ofte omtalt som ein «backstop» for Nord-Irland. Utan ei reserveløysing som gjeld under alle forhold, vil EU-parlamentet ikkje gi samtykke til avtalen, åtvarar brexitutvalet.

Reserveløysinga er berre meint å tre i kraft som ein siste utveg viss inga anna løysing kjem på plass. Føremålet er å garantere at det aldri blir behov for nye grensehinder mellom Irland og Nord-Irland, noko som blir rekna som avgjerande for fredsprosessen på øya.

