Guterres ber om dialog i Venezuela for å hindre katastrofe

– Vi håpar dialog vil vere mogleg og at vi unngår ei opptrapping som vil leie til ein type konflikt som kjem til å vere ein katastrofe for folket i Venezuela og for heile regionen, sa Guterres torsdag.

USA, Canada og ei rad latinamerikanske land har uttrykt støtte til opposisjonsleiaren Juan Guaidó, som er leiar for nasjonalforsamlinga i landet. Onsdag utropte han seg sjølv til fungerande president i Venezuela i ein overgangsperiode inntil det kan haldast demokratiske, frie val.

Mannen som reelt sett er president, Nicolás Maduro, meiner Guaidó er eit ledd i eit komplott leidd av USA.

Guterres uttrykkjer òg bekymring over meldingar om fleire drepne i samanstøytar og demonstrasjonar i Venezuela.

13 personar er drepne, ifølgje menneskerettsgruppa Venezuelan Observatory of Social Conflict. Styresmaktene i landet har oppgitt at fem menneske er døde.

Guterres ber om ei uavhengig gransking av desse hendingane og dødsfalla.

