Janukovitsj var ikkje til stades i retten, og det blir anteke at han oppheld seg i Russland.

Forholda han vart dømd for, skjedde under eit provestleg opprør i landet i 2014. Ifølgje skuldinga bad Janukovitsj Russlands president Vladimir Putin om å sende soldatar til Ukraina, etter at han sjølv hadde flykta til Russland.

– Janukovitsj gjorde seg skuldig i eit lovbrot mot grunnlaget for Ukrainas nasjonale sikkerheit, sa dommar Vladyslav Devjatko i distriktsdomstolen i Obolon i Kiev.

