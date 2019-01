2018 er det fjerde varmaste året som er registrert

utenriks

Data publisert torsdag viser at temperaturane i fjor låg 1,16 grader over snittemperaturen for siste halvdel av 1800-talet, altså perioden 1850-1900, førindustriell tid, som gjerne blir brukt som referanse for globale temperaturmål.

– Globale snittemperaturar i 2018 var lågare enn i 2015, 2016 og 2017, men låg over kvart av dei føregåande åra som er følgt opp før 2015, heiter det i rapporten.

Følgjeleg står 2016 framleis som det varmaste året gjennom tidene .

Forskarane påpeikar at den vesle temperaturnedgangen i 2018 truleg speglar ein kortsiktig naturleg variasjon. Det overordna mønsteret er framleis ein langsiktig trend med global oppvarming.

Den amerikanske regjeringa utfører vanlegvis ein liknande analyse, men på grunn av nedstenginga av delar av statsapparatet i USA er denne analysen i år lagt på is inntil vidare.

EUs klimaforandringsteneste i Copernicus-programmet publiserte sine eigne data 7. januar som òg konkluderte med at 2015–2018 er dei varmaste åra som er registrert.

(©NPK)