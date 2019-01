AfD-politikarar ikkje velkomne ved holocaust-minnesmerke

utenriks

Det seier stiftinga som driv minnesmerket i forkant av Holocaustdagen søndag.

– Representantar frå AfD bør ikkje delta ved minnesmarkeringar på slike stader, all den tid dei ikkje på truverdig vis tek avstand frå udemokratiske standpunkt som er uforeinleg med menneskerettar og reviderer historia, heiter det i ei fråsegn frå stiftinga.

Holocaust-overlevande la ned kransar på minnesmerket fredag saman med regjeringsmedlemmer i delstaten Thüringen.

«Djupt sjokkerande»

AfD-leiar Jörg Meuthen understrekar at partiet støttar tyske jødar og seier at han finn det «djupt sjokkerande» at holocaustmarkeringa vert misbrukt politisk.

AfD i Thüringen skriv i ei fråsegn at dei opp gjennom åra har vist at det er viktig med ei ordentleg minnemarkering av nazismen sine offer, utan at dette blir misbrukt politisk.

Den høgtståande AfD-medlemmen Stefan Möller skuldar Volkhard Knigge, som leiar stiftinga som styrer minnesmerket, for å «bevisst misforstå standpunkta til AfDs parlamentariske gruppe».

56.000 døydde

Om lag 56.000 menneske døydde ved Buchenwald under andre verdskrigen, inkludert 8.000 krigsfangar frå Den raude armé.

I 2017 vart AfDs leiar i Thüringen, Björn Höcke, utestengt frå Buchenwald etter å ha kritisert holocaust-minnesmerket i Berlin.

Det høgrepopulistiske og sterkt innvandringsfiendtlege partiet AfD vart under valet i 2017 det tredje største partiet i landet og sikra seg 93 representantar i den tyske nasjonalforsamlinga. Dei er Tysklands største opposisjonsparti.

(©NPK)