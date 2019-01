CNN: Det kvite hus legg opp til unntakstilstand og 7 milliardar dollar til muren

utenriks

Presidenten har tidlegare flørta med tanken om å omgå den fastlåste konflikten med Kongressen ved å erklære unntakstilstand og finansiere den omdiskuterte grensemuren slik.

No opplyser CNN at kanalen har sett dokument og at dei etter ein gjennomgang av desse vurderer det slik at Det kvite hus er i ferd med å gjere dette. Trumps rådgjevarar skal framleis vere delt i synet på saka, men Det kvite hus har altså gått vidare med å skissere korleis alternative planar kan omgå Kongressen.

– Den enorme mengda framande som ulovleg kjem inn i USA kvar dag, er ein direkte trussel mot sikkerheita til nasjonen vår og utgjer eit nasjonalt krisetilfelle, heiter det mellom anna i utkastet til fråsegn frå presidenten.

– Derfor vil eg no, Donald J. Trump, med myndigheita eg fekk fullmakt til ved grunnlova og USAs lover, inkludert den nasjonale lova om unntakstilstand, med dette erklære nasjonal unntakstilstand ved den sørlege grensa til USA, heiter det i utkastet.

Ein tilsett i administrasjonen opplyser til CNN at papira sist vart oppdaterte i førre veke.

Ifølgje alternativa som blir vurderte, kan administrasjonen komme til å krevje 681 millionar dollar frå statskassa, 3,6 milliardar dollar frå reservar sett av til militære konstruksjonar, 3 milliardar dollar frå Pentagons ikkje-militære byggjefond og 200 millionar dollar frå departementet for innanlands sikkerheit.

Forsvarsdepartementet viser førespurnad om kommentar vidare til Det kvite hus, som så langt ikkje har svart på CNNs spørsmål i saka.

(©NPK)