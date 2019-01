Trump: Gjenopnar mellombels offentleg sektor, utan løfte om pengar til Mexico-mur

utenriks

Trump kunngjorde dette på plenen utanfor Det kvite hus fredag, få timar etter at det kom meldingar om store problem i flytrafikken i USA.

Flygeleiarar som ikkje har fått lønn på fleire veker har byrja å sjukmelde seg, noko som mellom anna førte til at New York-flyplassen LaGuardia vart stengd.

Trump har gong på gong slått fast at han ikkje ville gi etter i budsjettstriden med Demokratane, noko han no likevel gjer.

Den mellombelse avtalen inneber at rundt 800.000 statstilsette som ikkje har fått lønn sidan 22. desember, vil få etterbetalt det dei har til gode.

Avtalen inneber derimot ikkje at Trump får dei nærare 50 milliardar kronene han krev for å byggje den omstridde muren langs grensa til Mexico.

Nedstenginga av offentleg sektor har tært kraftig på Trumps popularitet, viser ei meiningsmåling utført for ABCNews.

53 prosent av dei spurde i målinga gir Trump og skylda for nedsteninga, og 60 prosent er misnøgde med innsatsen til presidenten for å løyse budsjettstriden.

37 prosent av dei spurde meiner no at Trump gjer ein generelt god jobb som president, mot 41 prosent i oktober. Blant kvinner er det berre 27 prosent som meiner at Trump er ein god president, viser målinga.

