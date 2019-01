292 framleis sakna etter demningsbrot i Brasil

utenriks

Leitearbeidet går langsamt på grunn av dei enorme gjørmemassane som vart frigjort då demninga brast.

Nokre stader er gjørmesjøen så djup som åtte meter. Håpet om å finne overlevande byrjar å bli borte, og ingen vart funne levande under leitinga søndag. Måndag er det fire dagar sidan ulykka.

Den nærliggjande byen Brumadinho vart sett under vatn av spillvatn og slagg frå jernmalm då demninga brast fredag.

Samtidig startar folk å leggje press på Vale, firmaet som eig gruvekomplekset der demninga brast.

Senator Renan Calheiros har bedt styret for Vale om å gå av, og statsadvokat Raquel Dodge seier at leiinga i Vale burde bli haldne ansvarleg for ulykka.

Redningsarbeidet hadde pause nokre timar søndag, då det var fare for at ein annan nærliggjande demning òg kunne breste.

Demningen er del av gruvekomplekset Córrego do Feijão i delstaten Minas Gerais søraust i landet.

(©NPK)