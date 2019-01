Ghani: Ingen framgang i samtalane mellom USA og Taliban

utenriks

Ghani viser til opplysningar frå USAs fredsutsending Zalmay Khalilzad som nyleg avslutta ein runde med samtalar med Taliban-representantar i Qatars hovudstad Doha.

Ghani siterer Khalilzad på at partane diskuterte våpenkvile, men at det så langt ikkje er nokon framgang. I fråsegna frå presidentkontoret i Kabul måndag heiter det òg at Taliban kravde overfor Khalilzad at alle utanlandske styrkar må trekkast ut av Afghanistan. Det vart ikkje inngått noka semje på dette punktet.

Det finst ingen kommentarar frå Khalilzad eller USAs ambassade i Kabul.

Fråsegna frå Ghani dempar tonen i fråsegner frå Khalilzad sjølv i starten av helga då han sa det var gjort «betydeleg framgang» i samtalane med Taliban.

Ghani takkar likevel Khalilzad og rosar USAs innsats for å ta opp att forhandlingar mellom den afghanske regjeringa og Taliban.

