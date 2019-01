Frode Berg blir framstilt for forlengd fengsling

utenriks

Fengslingsspørsmålet skal avgjerast bak lukka dører i byretten i Moskva, melder NRK.

Bergs advokat i Noreg, Brynjulf Risnes, opplyste tidlegare i januar til NTB at rettssaka mot Berg truleg kjem opp i slutten av februar, men at ein dato framleis ikkje er sett.

Risnes sa då at Berg berre ventar på at rettssaka skal komme i gang. Den pensjonerte grenseinspektøren vil erklære seg ikkje skuldig.

I romjula opplyste den russiske forsvararen til 63-åringen, advokat Ilya Novikov, at russiske tryggingsstyresmakter var i ferd med å ferdigstille etterforskinga, og at rettssaka truleg startar i februar.

Frode Berg vart arrestert i Moskva 5. desember 2017 og sikta for spionasje mot Russland. Han har sidan den gongen sete i eit fengsel for personar som blir rekna for å vere ein trussel mot russisk sikkerheit.

(©NPK)