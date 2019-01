Huawei avviser amerikansk tiltale

utenriks

Tiltalepunkta mot Huawei, finansdirektøren til selskapet og to dotterselskap har vore haldne hemmeleg, men måndag vart dei 13 tiltalepunkta offentleggjorde. Det skjedde i samband med at USA jobbar for å få utlevert finansdirektør Meng Wanzhou, som vart arrestert i Canada under ei mellomlanding 1. desember.

– Ikkje gjort noko gale

Huawei avviser påstandane i tiltalen og seier i ei fråsegn tysdag eit det ikkje er skuldige i nokon av lovbrota som er beskrivne i punkta.

– Huawei er skuffa etter å ha høyrt tiltalepunkta mot selskapet i dag. Selskapet nektar for at selskapet sjølv eller nokon dotterselskap eller tilknytte selskap har utført nokon av dei påståtte lovbrota som kjem fram i tiltalen, skriv Huawei i ei fråsegn.

– Selskapet er ikkje kjent med at Meng Wanzhou har gjort noko gale og trur retten i USA til slutt vil komme fram til same konklusjon.

– Sanksjonsbrot

Meng, som også er dottera til stiftaren av mobilgiganten, er tiltalt for brot på sanksjonane mot Iran og for å ha loge til amerikanske bankar om Huaweis forretningar i Iran.

Påtalemakta meiner Huawei har brukt eit skalselskap i Hongkong for å selje utstyr til Iran. Selskapet det er snakk om heiter SkyCom, og Meng skal ved fleire høve ha loge til amerikanske bankar og sagt at dei to selskapa ikkje har noko med kvarandre å gjere, ifølgje det amerikanske justisdepartementet.

Tiltalen mot dei to dotterselskapa går ut på at dei skal ha stole teknologien bak ein robot mobiltelefonselskapet T-Mobile brukte til å teste smarttelefonar.

USA bekrefta førre veke at dei krev Meng utlevert frå nabolandet. Arrestasjonen har ført til ei diplomatisk krise med Kina.

