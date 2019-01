Kinesisk handelsdelegasjon på plass i USA

utenriks

Finansminister Steven Mnuchin seier Donald Trump skal møte den kinesiske handelsutsendinga i løpet av samtalane, som etter planen skal gjennomførast onsdag og torsdag. Visestatsminister Liu He leier ein delegasjon på 30 tenestemenn til Washington. Måndag landa gruppa, som inkluderer sentralbanksjefen i landet, i den amerikanske hovudstaden.

Målet med samtalane er å komme fram til ein avtale innan 1. mars for å unngå ein kraftig auke av amerikansk toll og importavgifter. Det er under ei veke sidan USAs handelsminister Wilbur Ross kommenterte at Washington og Beijing er milevis unna semje om ein handelsavtale, trass mykje førebuande arbeid før møtet.

Forventar framgang

Finansminister Mnuchin seier no han forventar «betydeleg framgang i desse møta». Han seier handheving av ein eventuell avtale, vern av amerikansk opphavsrett og ein slutt på Kinas politikk som pålegg investorar å opprette såkalla joint venture-selskap, er «tre av dei viktigaste sakene på dagsordenen».

– Vi vil vere sikre på at når vi får ein avtale, så er det ein avtale som vil bli handheva, og det har kinesarane gitt uttrykk for at dei forstår, seier Mnuchin.

Samtidig har arbeidd neppe vorte lettare av den spente situasjonen mellom USA og den kinesiske mobilgiganten Huawei. Måndag vart tiltalen mot selskapet, finansdirektør Meng Wanzhou og to dotterselskap offentleggjort. Handelsminister Ross understrekar at tiltalen er ei separat sak, fullstendig skild frå handelssamtalane.

«Våpenkvile»

President Trump møtte den kinesiske kollegaen sin Xi Jinping i samband med G20-møtet i Buenos Aires i desember. Der vart dei to leiarane einige om ein tre månader lang «våpenkvile» i handelskrigen der USA og Kina har pålagt kvarandre nye tollavgifter.

Pausen skulle brukast til å forhandle fram ein ny handelsavtale. Trump har særleg sett seg lei på at USA går med underskot – og dermed i hans auge tapar – i utanrikshandelen med Kina.

