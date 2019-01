May vil forhandle brexit på nytt

utenriks

Statsministeren ønsker nye diskusjonar om dei kontroversielle løysingane brexitavtalen har for Nord-Irland.

På eit partimøte måndag skal May ha komme med ei sterk oppfordring til konservative parlamentarikarar om å stemme for eit vedtaksforslag frå sir Graham Brady i Underhuset tysdag kveld.

Forslaget blir allereie støtta av ei stor mengde folkevalde, og stiller krav om at dei noverande løysingane for grensa mellom Irland og Nord-Irland i brexitavtalen må bli erstatta med «alternative ordningar».

Blir ei slik endring gjort, vil Underhuset støtte brexitavtalen, blir det fastslått vidare.

Det er framleis uavklart om forslaget vil gå igjennom – og om Speakeren til Underhuset John Bercow vil tillate ei avstemming om det.

Men stemmer fleirtalet for, vil det gi May den ryggdekninga ho treng for å kunne gå tilbake til Brussel og krevje endringar, slår handelsminister Liam Fox fast i eit intervju med Sky News.

EU har på si side gjort det klart at rommet for nye forhandlingar om irskegrensa er svært lite.

(©NPK)