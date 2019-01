May vil reforhandle brexit

utenriks

Det er dei kontroversielle løysingane til brexitavtalen for Nord-Irland statsministeren no ønsker nye forhandlingar om.

May varslar at ho vil krevje endringar i sjølve avtaleteksten for å svare på bekymringane til britiske parlamentarikarar.

– Det eg snakkar om, er ikkje nokon ny brevveksling, men store og juridisk bindande endringar i utmeldingsavtalen, sa May i Underhuset tysdag ettermiddag.

Dette vil bety gjenopning av utmeldingsavtalen. Dette er noko det er svak appetitt fór hos EU, ifølgje May.

– Men eg meiner eg kan sikre ei slik endring før vi går ut av EU.

For å sikre seg den ryggdekninga ho treng, ber May no dei folkevalde om å stemme for eit vedtaksforslag som skal opp til avstemming i Underhuset tysdag kveld. Det skal gi henne det mandatet ho treng for å kunne gå tilbake til Brussel.

Forslaget er ført i pennen av sir Graham Brady og blir allereie støtta av mange folkevalde.

I forslaget blir det stilt krav om at dei noverande løysingane til brexitavtalen for Nord-Irland må erstattast med «alternative ordningar» for å sikre mot ei hard grense mellom Irland og Nord-Irland.

EU-sida har så langt sett bort frå reforhandling av sjølve utmeldingsavtalen.

