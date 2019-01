USA aukar presset mot Maduro

utenriks

Opposisjonsleiar Guaidó, som leiar nasjonalforsamlinga og har utropt seg sjølv til interimpresident, seier han tek kontroll over Venezuelas midlar i utlandet. Målet er å hindre at «usbekaren» Nicolás Maduro, Venezuelas omstridde president, kan «stele pengane til venezuelanarane».

Den sjølverklærte leiaren har også bedt Storbritannia kutte Maduros tilgang til venezuelanske gullreservar som blir tekne vare på der.

Guaidó kunngjorde måndag også at nasjonalforsamlinga vil peike ut eit nytt styre for det statlege oljeselskapet PDVSA og dotterselskapet Citgo.

Sanksjonar

Samtidig innfører USA sanksjonar mot PDVSA. Finansminister Steven Mnuchin seier sanksjonane hindrar president Maduro i å leie fleire ressursar bort frå det kriseramma landet før kontrollen er overført til ei mellombels regjering eller ein ny, demokratisk valt regjering.

USA vil fryse venezuelanske middel for så mykje som 7 milliardar dollar, og sanksjonane vil ifølgje den republikanske senatoren Marco Rubio tre i kraft med ein gong. Han seier likevel at USA-baserte Citgo kan fortsetje drifta, så lenge inntektene blir sett inn på sperra konto i USA.

Hard kritikk mot Maduro

Trumps nasjonale tryggingsrådgjevar John Bolton seier sanksjonane vil sikre at Maduro ikkje lenger kan «plyndre ressursane til det venezuelanske folk». Men USA og Bolton nøyer seg ikkje med å bruke økonomiske verkemiddel. Tryggingsrådgjevaren oppfordrar Venezuelas væpna styrkar til å bidra til å overføre makta frå president Maduro til opposisjonsleiar Guaidó.

– Vi ber om at det venezuelanske militæret og tryggingsstyrkar godkjenner den fredelege, demokratiske og konstitusjonelle overføringa av makt, sa Bolton til reporterar i Det kvite hus. På spørsmål om president Trump vil vurdere militær intervensjon i Venezuela svarte Bolton at presidenten har gjort det klart at han «vurderer alle moglegheiter».

På Boltons notatblokk kunne ein til og med lese «5.000 soldatar til Colombia», men Det kvite hus ønsker ikkje å gå nærare inn på kva som skal leggjast i det notatet.

Nedskriv valuta

Parallelt med det auka pressa utanfrå, har Venezuela vedteke å skrive ned valutaen i landet med nesten 35 prosent til omtrent same nivå som vekslingskursen mot dollar på den svarte marknaden. Den offisielle kursen er no 3.200 bolivar mot 1 dollar.

Streng valutakontroll har ført til at mange har skaffa seg dollar på svartebørsen til opp mot 30 gonger den offisielle kursen.

Venezuela er ramma av hyperinflasjon og hadde i fjor ein inflasjon på over 1,3 millionar prosent, ifølgje Det internasjonale pengefondet IMF.

Den politiske og økonomiske krisa i landet har ført til stor fattigdom, masseflukt og mangel på mat og medisinar.

Ber om nyval

USA anerkjente Guaidós presidentskap berre timar etter kunngjeringa førre veke. Seinare har ei rekkje andre land sagt at dei vil anerkjenne Guaidó om ikkje Maduro kunngjer nyval i løpet av veka, mellom dei Canada, Australia, Spania, Storbritannia og Frankrike.

EU har til no vore tilbakehaldne, og seier at dei vil «gå til nødvendige skritt» i dei kommande dagane, inkludert korleis dei skal ta stilling til anerkjenninga av leiinga i landet.

Russland, Kina, Tyrkia og regionale allierte som Cuba, Bolivia og Mexico støttar Maduro.

Møte i Canada

Måndag vart det klart at Canada vil vere vertskap for eit krisemøte med den såkalla Lima-gruppa om Venezuela. Gruppa vil på møtet «diskutere stega dei kan ta for å støtte Juan Guaidó og det venezuelanske folk», seier Canadas utanriksminister Chrystia Freeland.

Gruppa består av 13 søramerikanske land og Canada, og brorparten av medlemslanda har oppfordra Maduro til å tre av.

(©NPK)