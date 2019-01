USAs etterretningssjefar framleis usamde med Trump om Nord-Korea

utenriks

– Vi er framleis av den oppfatninga at Nord-Korea sannsynlegvis ikkje kjem til å gi slepp på alle atomvåpena og produksjonskapasitetane sine, seier nasjonal etterretningsdirektør Dan Coats i ein rapport til Kongressen tysdag.

– Dette sjølv om dei prøver å forhandle fram delvise atomnedrustningssteg for å oppnå sentrale amerikanske og internasjonale innrømmingar, legg Coats til.

Rapporten inngår i den årlege trusselvurderinga frå USAs etterretningsorgan. Det blir vidare peikt på at Nord-Koreas leiarar reknar atomvåpenarsenalet som kritisk for overlevinga til regimet. Kim Jong-un prøver å få med Kina og Sør-Korea på å presse USA til å lempe på sanksjonane utan at Pyongyang treng å gi noko viktig tilbake, meiner etterretningsstoppane.

Skepsisen til Nord-Korea er i tråd med dei tidlegare vurderingane til etterretningsorgana gjennom mange år. Dei står i strid med president Trumps eiga oppfatning etter toppmøtet med Kim i 2018, då han slo fast at Nord-Korea ikkje lenger utgjer nokon atomtrussel.

Kim og Trump planlegg eit nytt toppmøte, kanskje allereie i februar.

(©NPK)