Britiske aviser tilkjenner May ein halv siger, men...

utenriks

«Theresas triumf», «May samlar toryane» og «Mays avtale gjenoppliva» er forsideomtalane av avstemmingane i Parlamentet tysdag. I Underhuset fekk statsminister Theresa May mandat til å gå tilbake til EU og prøve å reforhandle brexit-avtalen britiske politikarar tidlegare har stemt ned.

Men sjølv om politikarane vedtok – rett nok ikkje bindande – at landet ikkje kan forlate EU utan ein avtale, og at avtalen om irskegrensa skal reforhandlast, så har dei fleste avisene òg teke solide atterhald når dei tildeler May ein heimesiger i Parlamentet.

Kollisjonskurs

Nokre skriv ganske forsiktig at no er det opp til EU, og at kampen no skal stå i Brussel, ikkje i Westminster. I Underhuset la statsministeren sjølv an ein forholdsvis optimistisk tone etter avstemminga.

– Med dette har eit fleirtal av dei folkevalde erklært at dei vil støtte ein brexitavtale med endringar i løysinga for irskegrensa. Det betyr at viss vi får endra på dette og skaffa forsikringer om rettane til arbeidarar, finst det moglegheiter til å få godkjent ein avtale, sa ho.

Andre er mykje meir klare når dei minner om den tilsynelatande umogleg oppgåva som ventar statsministeren når det berre står att to månader før britane er ute av den europeiske unionen. «Vil EU rikke seg», spør Daily Mirror, mens Guardian har tittelen: «May dreg tilbake til Brussel, men EU seier: Ikkje noko er endra». Financial Times seier May er på kollisjonskurs med EU.

Den avisa som kanskje tydelegast slår kaldt vatn i årane på kamplystne britar er The Independent. «20.41: Parlamentet sender May tilbake til Brussel for ein ny avtale. 20.47: Brussel seier nei», er ein bodskap som ikkje er til å misforstå.

Avvist

Det tok nemleg ikkje mange minutta før EUs president Donald Tusk gjorde det klart at brexit-avtalen, inkludert den såkalla backstopen — naudløysinga dersom det ikkje blir noka endeleg avklaring rundt grensa mellom britiske Nord-Irland og republikken og EU-medlemmen Irland i sør.

– Backstopen er del av utmeldingsavtalen, og utmeldingsavtalen er ikkje open for reforhandling, sa ein talsmann for Tusk.

Nettopp denne backstop-løysinga har falle mange brexit-tilhengarar tungt for brystet, fordi ho kan innebere ei tilknyting til unionen på ubestemt tid etter utmeldinga, som framleis skal finne stad 29. mars.

Framleis uklar framtid

Sjølv om May fekk eit tilsynelatande klart – om enn urealistisk – mandat er det høgst uklart korleis, når og kanskje til og med om britane melder seg ut. Den formelle utmeldingsprosessen går sin gang og sluttdatoen er altså 29. mars, med mindre brexit blir utsett eller stoppa.

Det har vore spekulert på om britane vil be om meir tid enn dei to åra som er lagt inn i artikkel 50 om utmelding, men eit forslag om å tvinge fram ei utsetting vart ikkje vedteke tysdag. Det kan komme nye forslag om dette seinare, men ei utsetting må også godkjennast av dei 27 attverande EU-medlemmane.

Det er ikkje sikkert det er god stemning for dette i EU, dersom det berre betyr endå fleire månader utan å komme nærare ei løysing. I tillegg blir det heile komplisert av at det er val på EU-parlament i mai. Det skal i utgangspunktet ikkje veljast britiske delegatar, men spørsmålet er kva som skjer om øyriket framleis er medlem når valet blir halde.

Utsetting eller stopp

Ei ny folkerøysting er òg ei teoretisk moglegheit, men har førebels ikkje tilstrekkeleg støtte i Parlamentet. May har også sagt at ei ny avstemming «vil gjere uboteleg skade på integriteten til politikken».

Nokre politikarar ønsker å «trykke på atomknappen» og avlyse heile utmeldinga, sjølv om det kan føre til omfattande raseri blant britane.

(©NPK)