Migrantar får komme i land i Italia

Migrantane har måtta vente til sjøs i nær to veker, om bord i redningsskipet Sea Watch 3 som plukka opp migrantane utanfor kysten av Libya. Blant dei var åtte mindreårige.

Italias populistiske regjering har nekta skipa å legge til hamn i Italia i eit forsøk på å tvinge andre land til å ta imot migrantane. No har Italia, saman med Luxembourg, Tyskland, Frankrike, Portugal, Romania og Malta, vorte einige om å ta imot migrantane.

Italias innanriksminister Matteo Salvini gjekk tidlegare denne veka ut og varsla søksmål mot kapteinen og mannskapet på det nederlandskregistrerte skipet Sea Watch 3, som plukkar opp migrantar i Middelhavet.

– Innanriksministeren samlar inn opplysningar for å vurdere om det er grunnlag for søksmål mot heile Sea Watch-mannskapet om å favorisere ulovleg innvandring, heitte det i ei fråsegn frå departementet i Roma.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR) i Strasbourg gjekk tysdag denne veka ut med ei oppfordring til den italienske regjeringa om å setje i verk tiltak så raskt som mogleg for å gi migrantane medisinsk behandling, mat og vatn.

Middelhavet har i årevis vore den dødelegaste sjøruta i verda for flyktningar og migrantar. I 2018 døydde i snitt seks menneske kvar einaste dag på den farefulle ferda mot Europa over Middelhavet, viser tal frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

