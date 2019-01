Rekordmange skotne og drepne i Sverige i fjor

utenriks

Politistatistikken for 2018 vart presentert onsdag. Ein urovekkande tendens er at skyteepisodar no finn stad også på mindre stader, påpeikar politiet.

– Vi har ein veldig alvorleg situasjon i Sverige og det er heilt uakseptabelt at dette fortset, seier Mats Löfving, leiar for den nasjonale operative avdelinga til politiet.

Politiet har registrert 306 skyteepisodar gjennom fjoråret. 135 personar vart såra. 45 vart drepne, eit rekordhøgt tal. Året før vart 43 personar drepe og i 2015 var talet 28 drap. Åra før var drapstala betydeleg lågare.

Uskuldige ramma

Mange av skyteepisodane har koplingar til kriminelle konfliktar og utsette område. Mesteparten av skytingane fann stad på offentlege stadar i tettbygde område, og uskuldige personar har vorte ramma, påpeikar Löfving.

330 personar vart stilte for retten i fjor ved hjelp av den nye våpenlova.

– Vi konstaterer at fengsla og stadane for oppbevaring av ungdom er fulle, og veldig unge menneske tek over når vi låser inn dei etablerte kriminelle, seier Löfving.

Manglar førebyggande tiltak

2019 risikerer å bli eit vanskeleg år, ifølgje politiet. Så langt har tre personar vorte skotne og drepne.

Kjernen til problemet er at det blir gjort for lite for dei svært unge, meiner Löfving.

– Forsking viser tydeleg at det beste kriminalitetsførebyggande tiltaket er ein fornuftig familie med rette vurderingar. Alle familiar som ikkje på eiga hand klarer å ta hand om ungane sine, må få hjelp, meiner han.

(©NPK)