Guaidó hevdar å forhandle med dei militære

– Vi har hemmelege møte med medlemmer av dei væpna styrkane og tryggingsstyrkane, skriv Guaidó i eit innlegg i The New York Times.

– Vi har tilbode amnesti til alle dei som ikkje er skuldige i lovbrot mot menneskja, fortset han.

– At regjeringshæren trekker støtta si til Maduro er heilt avgjerande for å gjere mogleg eit regjeringsskifte, og fleirtalet av dei som tenestegjer i dei væpna styrkane, er einige om at dei smertene landet no blir utsett for, er uuthaldelege, skriv Guaidó.

Venezuelas 35 år gamle opposisjonsleiar hevdar at over 50 land no har anerkjent han som den legitime presidenten i landet, og at 84 prosent av befolkninga i landet ønsker å bli kvitt Maduro.

– Maduro har ikkje lenger støtta frå folket, skriv han.

Guaidó ber vidare om støtte frå alle venezuelanarar, og dessutan frå demokratisk innstilte regjeringar, institusjonar og enkeltpersonar verda over, for å bli kvitt Maduro-regimet på ein så ublodig måte som mogleg.

