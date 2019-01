TV-tilsette dømde til lange fengselsstraffer i Egypt

utenriks

Dommane fall i ein egyptisk domstol torsdag. Ni av dei tiltalte har sete i varetekt, mens 17 vart dømde in absentia.

Nokre av dei har jobba for Al Jazeera, opplyser domstolen. TV-stasjonen, som har hovudkontor i Qatar, blir skylda for å vere eit talerøyr for Det muslimske brorskapet.

Rørsla hadde i ein kort periode fram til 2013 regjeringsmakta i Egypt. Men i dag er ho forboden og stempla som ein terrororganisasjon.

Andre av dei dømde har jobba for TV-kanalane Asharq og Mekameleen, som har base i Tyrkia. Begge desse vart starta etter at tidlegare president Mohammed Morsi frå Det muslimske brorskapet vart avsett i 2013.

Mens 21 av dei tiltalte fekk dommar på fem års fengsel, vart fem dømde til 15 år bak murane.

