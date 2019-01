Tekstilarbeidarar fekk sparken etter protest i Bangladesh

utenriks

Over 500 av dei som har mista jobben, risikerer i tillegg straffeforfølging, opplyser Kalpona Akter i Bangladesh Center for Worker Solidarity.

Dei over 5.000 fekk sparken etter at fleire tusen fabrikkarbeidarar tidlegare i januar demonstrerte i og rundt hovudstaden Dhaka.

Éin arbeid vart drepen og over 50 såra i protestane. Ifølgje Akter er politiet i ferd med å sikte over 500 for plyndring og vandalisme.

Klesindustrien i Bangladesh dreg årleg inn over 250 milliardar kroner i eksportinntekter.

Regjeringa i landet auka i november den månadlege minstelønna frå rundt 530 kroner til drygt 800 kroner.

