Vil byggje pølsemuseum på tomt til tidlegare konsentrasjonsleir

Fleire tyske medium fortel torsdag om at det tyske bratwurst-museet, som for tida held hus i Holzhausen, har planar om å flytte og byggje eit nytt museumsbygg i Mülhausen aust i Tyskland.

Planane blir likevel møtt med kritikk, for staden museet har sett seg ut, er ei tomt som under andre verdskrigen høyrde til konsentrasjonsleiren Buchenwald og der hundrevis av jødiske kvinner, hovudsakleg frå Ungarn og Polen, vart haldne fanga.

Ein talsmann for pølsemuseet seier dei ikkje var klar over historia til tomta og at dei hadde kjøpt tomta av ein privatperson.

No skal kommunestyret diskutere saka før det blir gjeve endeleg byggjeløyve.

