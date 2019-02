2018 vart botnåret til smarttelefonen

utenriks

Gjennom året leverte mobilprodusentane 1,4 milliardar smarttelefonar, 4,1 prosent færre enn året før, ifølgje marknadsanalytikarane i IDC.

– På verdsbasis er marknaden elendig akkurat no. Bortsett frå i nokre få vekstmarknader som India, Indonesia, Sør-Korea og Vietnam, er det ikkje mykje positiv aktivitet å spore, seier analytikar Ryan Reith.

Han seier forbrukarane ventar lenger før dei kjøper ny telefon og legg til at det er frustrasjon rundt svært høge prisar for toppmodellane. I tillegg bidreg økonomisk og politisk ustabilitet til uroa i marknaden.

Kina, som står for rundt 30 prosent av salet hadde ein nedgang på heile 10 prosent, ifølgje IDCs undersøking. Svakt sal i nettopp Kina gjorde at Apple sende ut resultatvarsel tidlegare i vinter. Koreanske Samsungs overskot stupte, òg det kom mellom anna av delvis svikt i marknaden for smarttelefonar.

Samsung er likevel den største produsenten med ein marknadsdel på 20,8 prosent. Apple tok andreplassen att og ligg på 14,9 prosent, like føre Huawei på 14,7 prosent. Dei fem største produsentane festa grepet om marknaden og stod i fjor for 69 prosent av salet, mot 63 prosent året før.

(©NPK)