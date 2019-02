Amnesty: Minst 60 drepe av Boko Haram i Nigeria

utenriks

Angrepet skjedde i byen Rann måndag denne veka og er eitt av dei blodigaste i den langvarige kampen til jihadistgruppa for lausriving av regionen.

– Dette angrepet på sivile som allereie var fordrivne frå heimane sine, verkar som eit krigslovbrot, og dei skyldige må stillast for retten, seier leiaren til menneskerettsgruppa i Nigeria, Osai Ojigho, fredag.

Augevitne fortel at soldatar frå den nigerianske hæren som var utplasserte i byen for å sikre lokalbefolkninga, flykta frå stillingane sine då jihadistane kom. Det viser at styresmaktene ikkje er i stand til å forsvare sivilbefolkninga.

Over 27.000 menneske er drepne sidan Boko Haram trappa opp angrepa sine i 2009. Gruppa har svore truskap til IS.

(©NPK)