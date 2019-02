Frankrike vil ta opp terrorfinansiering i FN

utenriks

Resolusjonsforslaget blir venta å vere eit sentralt tema når Frankrike tek over leiarskapet i Tryggingsrådet i mars. Målet er å gå breitt ut for å hindre internasjonal finansiering av terrorgrupper.

– Det internasjonale samfunnet må fortsetje å utvikle seg til betre å kunne handtere trusselen terrorfinansiering står for, seier FN-ambassadør François Delattre. FNs tryggingsråd har tidlegare vedteke resolusjonar for å strupe pengestraumen til ekstremistgruppa IS og personar og grupper knytte til seg al-Qaida. Ein tekst frå 2015 opnar òg for å setje i verk sanksjonar.

Delattre kom ikkje med detaljar om det kommande forslaget, men kjelder i diplomatiet seier alle FN-medlemmer kan bli pålagt å slå ned på anonyme transaksjonar og på bruk av nye verktøy og metodar for å sende pengar til terrorgrupper. Torsdag fekk delegatar i FN høyre ekspertar fortelje korleis grupper som utfører terror, bruker ulike instrument for å finansiere aktivitetane sine.

Forslaget frå Frankrike kan forplikte alle medlemslanda til å samarbeide med privat sektor for å spore dei som bruke finanstenester i terrorøyemed.

