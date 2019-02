Journalistar i Myanmar ankar til høgsterett

utenriks

Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28), begge frå Myanmar, vart arrestert i desember 2017 og fengsla for brot på lova som vernar statshemmelegheiter. Reuters seier tiltalen mot deira tilsette er dikta opp for å kneble dekninga til journalistane av ein massakre av rohingyaer.

Høgsterett

Dei to mennene vart dømde til sju års fengsel for eige av gradert materiale om militære operasjonar i delstaten Rakhine. Fleire hundre tusen frå den muslimske minoriteten rohingya har flykta frå det FN omtaler som «etnisk reinsing» utført av hæren i delstaten. Dommen førte til protestar over manglande pressefridom, og over heile verda kom det krav om at journalistane måtte lauslatast.

I januar vart anken deira avvist av ein domstol i Yangon, og det er opp til den øvste domstolen i landet å avgjere den vidare skjebnen til mennene.

– Vi leverer anken i dag. Vi håper han ikkje blir avvist, seier advokat Khin Maung Zaw i hovudstaden Naypidaw, der høgsterett har sete.

I samsvar med Myanmars lov, skal anken fremmast individuelt for dommarane til retten. Det er venta at prosessen vil ta fleire månader.

Nåde

Den einaste andre moglegheita til å sleppe ut frå fengsel utan å sone heile dommen, er at presidenten benådar mennene. Rettsgrupper har lagt press på Aung San Suu Kyi, som er den øvste sivile leiaren i landet i alt anna enn namn, for å få henne til å bruke innverknaden sin og sikre ei nåde.

Journalistane granska utenomrettslege drap på ti rohingyamenn då dei vart tatt. Dei seier politiet har dikta opp saka mot dei, noko som vart støtta av vitneutsegn i retten frå ein varslar i politiet.

(©NPK)