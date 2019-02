Stoltenberg: – Reduserer terskelen for å bruke atomvåpen i framtidig konflikt

utenriks

USA trekte seg fredag frå INF fordi dei meiner Russland har utvikla landbaserte mellomdistanserakettar som kan utstyrast med atomstridshovud og utslette europeiske byar på berre varselet til minutt. Det er nettopp den typen rakettar som blir forbode i nedrustingsavtalen, som vart underteikna av USA og Russland i 1987.

Sjølv om Russland nektar for å ha brote vilkåra i avtalen, meiner Stoltenberg det ikkje er tvil om at amerikanarane har rett. Trass støtta til den amerikanske avgjerda, understrekar Stoltenberg at nedrustingsavtalen er viktig for å ta vare på tryggleiken til NATO-landa.

– Ikkje berre fordi han reduserer mengda atomvåpen, men fordi han avskaffar ei heil klasse med atomvåpen, nemleg alle mellomdistanserakettar. Når ein no utplasserer fleire av desse, blir varslingstida redusert og dermed òg terskelen for å bruke atomvåpen i ein framtidig konflikt, seier Stoltenberg.

Sjølv om det er USA som er part i avtalen, understrekar NATO-generalsekretæren at alle 29 landa i forsvarssamarbeidet er involvert i arbeidet med å komme med ein felles reaksjon overfor Russland.

Stoltenberg seier òg at han var i dialog med Russland seinast for nokre dagar sidan, og understrekar at ingen NATO-land einsidig kjem til å seie ja til å la USA plassere mellomdistanserakettar der.

– Vi er ikkje tvinga til å spegle det Russland gjer, og vi ser heller på andre alternativ. Eg føler meg trygg på at vi kjem til å komme fram til ein felles konklusjon, seier han,

(©NPK)